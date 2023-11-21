16 лет исполнилось Герде из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке белой медведице исполнилось 16 лет

20 ноября в Новосибирском зоопарке 16 лет исполнилось белой медведице Герде, которая находится в городе с 2008 года.

Медведица родилась в Москве в 2007, через год она переехала в Новосибирский зоопарк. В 2013 у нее родилась дочь Шилка (в честь директора зоопарка Ростислава Шило), в данный момент она находится в Японии. Через два года появился Ростик, в 2018 году он переехал в Китай. В том же году родились Норди и Шайна, которые до сих пор живут в Новосибирском зоопарке. А год назад, 16 декабря 2022, Герда родила Белку и Стрелку. Сейчас они находятся в вольере вместе с мамой.

Напомним, что недавно у Белки и Стрелки возник конфликт из-за лейки, который попал на камеру.