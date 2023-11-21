32-метровый мурал с изображением группы «Король и Шут» появился в Новосибирске

В Новосибирске появился 32-метровый мурал с изображением знаменитой музыкальной группы «Король и Шут».

Как сообщает портал «Новосибирские новости», в Новосибирске стену выставочного центра «Мельница» на улице Фабричной, 31 украсили 32-метровым муралом в честь 35-летия группы «Король и Шут».

Команда художников DUPS из Москвы создала за шесть дней изображение для мурала. Основой для сюжета стали рисунки группы Андрея Князева.

Сейчас мурал ещё дорабатывают.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске художник Wince нарисовал мурал на трамвае №13.