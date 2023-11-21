Экс-гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок вышла на свободу

Бывшая гендиректор «Зимней вишни» Надежда Судденок вышла на свободу через два года из-за состояния здоровья

Надежду Судденок, экс-гендиректора «Зимней вишни», в декабре 2021 года приговорили к 13,5 годам лишения свободы по делу о пожаре в торговом центре. В данный момент она вышла на свободу досрочно из-за состояния здоровья. Об этом пишет портал NGS42.RU со ссылкой на свои источники.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В нем погибло 60 человек — большинство дети.

Ранее сообщалось о смерти экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, который ушел в отставку после трагедии в торговом центре.