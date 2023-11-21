сегодня
21 ноября, 20:33
пробки
3/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 87.87 | eur 96.25
сегодня
21 ноября, 20:33
пробки
3/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 87.87 | eur 96.25
сегодня 19:40
общество

Гадалка из Новосибирска угрожала порчей жителям на улице Высоцкого

Фото: Pexels.com

Новосибирцы пишут, что у них «завелась тетка с детьми, ходит по квартирам и обманывает людей».

В Новосибирске появилась информация о женщине с детьми, которая пришла в жилмассив Плющихинский и угрожала людям порчей. Об этом сообщили жители в группе «МЖК Восточный, Плющихинский» во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, женщина ходит по квартирам и обманывает людей. Недавно она появилась на улице Высоцкого, 48, где просила жителей принести воды и крестик для снятия предполагаемой порчи. В случае отказа, гадалка угрожала наложить порчу.

У одного из жителей женщина украла крест. После обыска у нее ничего не нашли и женщина ушла.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Ярославле сатанист, который расправился с детьми, вернулся домой после СВО.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в