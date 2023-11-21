В Ярославле сатанист, который расправился с детьми, вернулся домой после СВО

В Ярославле вернулся 33-летний Николай Оглобляк, участник банды сатанистов, осужденный летом 2010 года на 20 лет за участие в преступлениях. Об этом сообщает издание 76.ru.

Мужчина, должен был отбывать наказание до 2030 года. Однако получил помилование за службу в подразделении «Шторм Z» в ходе специальной военной операции (СВО).

Отец Оглобляка подтвердил информацию о возвращении сына. В ходе СВО мужчина получил тяжелое ранение, которое привело к инвалидности. В настоящее время Николай Оглобляк живет в Дзержинском районе города вместе с матерью.

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