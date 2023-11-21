Уроженца Новосибирска судят на Украине за отказ сражаться на стороне ВСУ

Сибиряк проживал в Волыни и попадал под мобилизацию.

В Телеграм-канале военного блогера «Мир Сегодня с Юрием Подолякой» появился пост о мужчине из Новосибирска, который оказался на скамье подсудимых, потому что отказался участвовать в спецоперации на стороне Вооруженных силы Украины (ВСУ). Новосибирец сейчас живет в Волыни. Он попал под мобилизацию.

Сибиряк сказал: «Я русский. Не буду стрелять в своих». Эта фраза стала вирусной в социальных сетях и получила много лайков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Шойгу подписал указ касательно мобилизации и военного положения в России.