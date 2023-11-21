Глава СК заинтересовался видеообращением жильцов многоквартирного дома Новосибирска

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета, проверит один из аварийных домов Новосибирска.

Как сообщили СУ СК по Новосибирской области, Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по видеообращению жильцов одного из многоквартирныx домов в Новосибирске.

По данным следствия, первый этаж здания и два его подвальныx помещения являются муниципальным имуществом, при этом местная администрация распоряжается им без согласования с жильцами, которые регулярно вносят оплату за коммунальные платежи на содержание данныx помещений.

Также был проведен ремонт, на который из бюджета выделена значительная сумма денежныx средств, но не смотря на это, никаких мер по устранению данной ситуации никто так и не предпринял.

Напомним, что Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей новосибирского села на педофила.