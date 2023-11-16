Бастрыкин поручил проверить жалобы жителей новосибирского села на педофила

Жители новосибирского села опасаются, что педофил-убийца вновь совершит преступление.

После публикации Сиб.фм о гуляющем педофиле в посёлке Чистоозёрном, глава Следственного комитете Александр Бастрыкин поручил исполняющего обязанности руководителя СК по Новосибирской области провести проверку. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Напомним, местные жители недовольны, что недавно вернувшийся из тюрьмы педофил Александр Кужилов гуляет по посёлку в дневное время, когда на улицах много детей.

Сначала они собирали подпись о принудительном лечении Кужилова, сейчас чистоозёрцы хотят, чтобы ему запретили выходить из дома днём.

Как ранее писал Сиб.фм, 52-летний Александр Кужилов вернулся в Чистоозёрное, где 20 лет назад изнасиловал и жестоко убил восьмилетнюю девочку.