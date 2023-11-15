Жители новосибирского села написали Бастрыкину из-за гуляющего по улице педофила

В Новосибирской области жители Чистоозёрного пожаловались на гуляющего педофила Кужилова, который 20 лет назад изнасиловал и убил 8 летнюю девочку.

В Новосибирской области жители Чистоозёрного обратились в приёмную главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Об этом заявила жительница посёлка корреспонденту Сиб.фм 15 ноября.

Местные жители недовольны, что недавно вернувшийся из тюрьмы педофил Александр Кужилов гуляет по посёлку в дневное время, когда на улицах много детей.

По словам Натальи (имя изменено), передвижение Кужилова они контролируют в местных чатах, однако родители переживают, что он совершит новое преступление.

Сейчас они ждут официального ответа от СК. Собранные ранее петиции никакого результата не дали — жители посёлка требовали принудительно отправить Кужилова в психиатрическую больницу.

Кроме этого, они хотят добиться, чтобы суд ему запретил выходить из дома с 8 утра до 6 вечера, так как в дневное время дети возвращаются со школ.

«Сейчас ему запрещено выходить из дома в ночное время, с 22 до 6 часов утра. Но наши дети гуляют именно днем, когда ему выходить можно, поэтому хотелось бы, чтобы он не выходил именно днем», — сетует собеседница.

Как ранее писал Сиб.фм, Кужилов пришёл в поликлинику и напугал пациентов с детьми.

Напомним, 52-летний Александр Кужилов вернулся в Чистоозёрное, где 20 лет назад изнасиловал и жестоко убил восьмилетнюю девочку. По-началу местные жители боялись выходить из дома и отпускать своих детей, а затем стали собирать подписи, чтобы принудительно отправить его в психиатрическую больницу. Сиб.фм делал большой репортаж с места событий.