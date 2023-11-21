Губернатор Новосибирской области посетил раненных бойцов СВО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил бойцов специальной военной операции, которые восстанавливаются в новосибирском военном госпитале.

В госпитале находятся бойцы из различных регионов страны, в том числе и местные жители. Все эти военнослужащие перенесли серьезные ранения. Однако их жизни ничего не угрожает. Они находятся под постоянным медицинским наблюдением и получают все необходимое для восстановления.

Губернатор согласовал с Министерством обороны решение о предоставлении возможности раненым новосибирцам проходить лечение не только в Москве, но и в родном Новосибирске. С 1 января они смогут продолжить свое лечение также в гражданских больницах региона.

«Поговорил с ребятами о том, как проходит лечение, какая помощь необходима им и их близким. Поддержка и забота о бойцах и их семьях – наша основная задача сегодня. Всем ребятам желаю скорейшего выздоровления, вас очень ждут дома!», — написал Травников.

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