Казахстанец незаконно пересек границу под Новосибирском ради встречи с мамой

В Новосибирской области задержали гражданина Казахстана после попытки незаконно пересечь границу.

Гражданин Казахстана, Евгений З., 11 мая 2023 года, незаконно пересек границу России в Карасукском районе Новосибирской области.

Как выяснил Сиб.фм, за месяц до этого, Евгений был уведомлен о нежелательности пребывания на территории России в течение 8 лет после выхода из тюрьмы — он два года отбывал наказание за кражу. Однако на родине у него не было жилья, работы и денег, а также он хотел вернуться к своей матери и начать работать.

Он решился перейти границу пешком в 15 километрах от села Анисимовка, но был пойман. На суде он полностью признал вину и был приговорен к 1 году и 7 месяцам в исправительной колонии строгого режима.



Напомним, новосибирец попал в список террористов после попытки отомстить бизнес-партнёру.