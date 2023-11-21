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общество

Над Новосибирском ночью начнут летать БПЛА

Фото: freepik

Беспилотные летательные аппараты начнут летать над Новосибирском ночью.

В Telegram-канале компании «СГК» сообщили о том, что над Новосибирском начнёт летать вертолёт Ми-8 и беспилотники. Они необходимы для проверки теплосетей города.

По словам сотрудников СГК, для работ используются тепловизоры, которые считывают контраст температур и измеряют степень нагрева поверхности объектов, что поможет обнаружить дефекты на трубопроводах.

Специалисты также попросили местных жителей не беспокоиться в случае, если будут услышаны посторонние звуки.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске создают ударные беспилотники для 3D-печати на спецоперации.

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Валерия Митрохина
Журналист

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