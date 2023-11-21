Новосибирский юрист рассказал водителям, куда обращаться при наезде на яму

Юрист из Новосибирска Евгений Николаев рассказал о взыскании ущерба после наезда на яму на дороге.

Жители Новосибирска из-за плохих дорог в городе часто повреждают свои автомобили из-за наезда на ямы или другие неровности. Юрист Евгений Николаев рассказал корреспонденту Сиб.фм, что данное происшествие нужно оформить через сотрудников ГИБДД, которые на месте составят схему и сделают замеры дорожной ямы или другого препятствия. Размер ямы должен превышать допустимый ГОСТ.

«После получения документов ГИБДД собственник автомобиля вправе сделать оценку причинённого ущерба и обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании причиненного ущерба», — отметил он.

Ответчиком в суде будет выступать соответствующее подразделение мэрии либо управляющей компании, на чьей территории была яма или иная неровность, поделился юрист.



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