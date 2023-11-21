После вмешательства прокуратуры Новосибирская организация исправила нарушения, которые мешали строительству жилья для детей-сирот

Прокуратура Чановского района Новосибирской области провела проверку об исполнении законодательства о контрактной системе.

Было установлено, что ООО «АркСтройПроектХХI» и МКУ «Служба Заказчика» Чановского района в июле прошло года заключили два контракта по изысканию и разработке проектной, рабочей и сметной документации на строительство жилья для отдельных категорий граждан и обеспечения жильем детей-сирот. По контракту организация должна была выполнить проектирование двух 12-квартирных домов. Работы были выполнены с нарушениями, а положительные заключения на проектно-сметную документацию в срок не были получены.

Прокурор возбудил два административных дела в отношении директора организации — действия (бездействие), повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства и внес представление об устранении нарушений.

После рассмотрения дел должностному лицу назначали штраф в сумме почти на 150 тысяч рублей, а также, благодаря вмешательству прокуратуры, было получено положительное заключение на проектно-сметную документацию на строительство многоквартирных домов.

Ранее Новосибирская компания вернула задолженность по зарплате в 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры.