Пропавшего омича могут удерживать насильно: так считает его дочь

Александра Перегудина, который пропал 20 ноября в Омске, могут удерживать насильно

59-летний Александр Перегудин пропал 20 ноября. Как пишет его дочь Валентина в «Инциденте Омск» он ушел с работы и попросил его подменить. Вернувшись домой, забрал паспорт и ушел в неизвестном направлении. Сказал, что на него попытались оформить кредит, и пошел в банк, так как, по его словам, у них есть свой отдел безопасности. Через время семья решила дозвониться до Александра, но номер взяла неизвестная женщина. В сообщениях в мессенджерах он отвечал «неоднозначно и не типично для него», по словам дочери, он не умеет этим пользоваться. Александр перестал выходить на связь в 12:10.

Валентина утверждает, что до этого не было случаев, когда он исчезал, не предупредив. Проблем с алкоголем, память или кредитам у отца тоже нет.

Родственники звонили во все морги и больницы, но это не принесло результатов. Соседи и коллеги Александра говорят, что мужчина был встревожен, с кем-то говорил по телефону, но при этом был один. Есть предположения, что он выполнял чьи-то указания.

Семья обратилась в полицию, заявление приняли, но отследить местоположение Александра не могут, так как на это нужно решение суда, которое будут рассматривать в течение пяти суток.

Предположение Валентины об удержании отца насильно частично подтвердились.

«В Сбере нам подтвердили, что вчера папа оформил кредитную карту в отделении возле «Каскада», там же с нее сняли наличные. В нескольких нам пошли навстречу и пообещали сразу вызвать полицию, если папа придет к ним за кредитом», — рассказала Валентина порталу Om1.ru.

В данный момент семья попросила помощи у «ЛизаАлерт» и «Доброспас-Омск», которые сообщили, что в городе за последнее время было несколько подобных историй. Людей запугивают, запрещают выходить на связь с близкими, держат обычно в хостелах или гостиницах.

Напомним, что в Новосибирске все еще идут поиски пропавшей 30 октября Аксинии Шемяковой.