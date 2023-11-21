Российский футболист Алан Дзагоев завершил карьеру

33-летний российский полузащитник Алан Дзагоев завершил свою профессиональную карьеру. Об этом сообщил официальный сайт греческого клуба «Ламия», за который он выступал с сентября этого года.

Дзагоев провел за «Ламию» всего два матча. После этого он получил травму подколенного сухожилия. Из-за этого он не играл две недели.

Когда футболист восстанавливался, то повредил левую икроножную мышцу. По словам Дзагоева, решение завершить карьеру он принял внезапно из-за накопившихся трудностей и физических травм за последние пять лет.

«Я решил, что хватит. Становится тяжело как морально, так и физически», — сказал Дзагоев.

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