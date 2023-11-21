В Новосибирске завершается обновление стадиона «Авангард»

В Новосибирской области завершается реконструкция спортивного объекта.

В Новосибирске строители завершают работы в манеже стадиона «Авангард». Там уже возвели трибуны для зрителей, оборудовали помещения под ними. На первом этаже разместились тренажерный и хореографический залы, зал аэробики, тренерские комнаты и помещения техобслуживания, медкабинет и теплый гараж. Второй этаж – закольцованный манеж, который даст дополнительные возможности спортшколе «Авангард».

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Зоя Родина проконтролировала ход реконструкции по наказам избирателей спортивного объекта в Бердске.

Напомним, что в Новосибирске группа «ВИС» завершила строительство двух поликлиник.