С 1 декабря цена на проезд поднимется в девяти маршрутках Новосибирска

В девяти маршрутках Новосибирска с 1 декабря увеличится стоимость проезда

Оплату за проезд планируют поднять в девяти маршрутках Новосибирска с 1 декабря. Это связано с увеличением цен на запчасти и на топливо.

Таким образом, с 1 декабря в маршрутках под номерами №11, №14, №18, №19, №29, «Ул. Александра Чистякова» — «М. «Площадь Маркса» — «Ул. Александра Чистякова», №29 «Ул. Александра Чистякова» — «Ул. Петухова» — «Ул. Александра Чистякова», №44, №63 цена поднимется до 50 рублей.

Ранее сообщалось, что в трех маршрутках Новосибирска уже выросла цена на проезд: №51, №91 и №72.