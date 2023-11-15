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Авто

В трех маршрутках Новосибирска выросла цена на проезд

Фото: ru.freepik.com

В Новосибирске поднялась цена на проезда в трех автобусах

Ранее сообщалось, что проезд в автобусе №30а в Новосибирске стал стоить 50 рублей.

В данный момент еще три маршрутки увеличили стоимость: проезд на автобусе №51 «Автопорт Калининский — Вокзал Новосибирск-Главный» теперь будет стоить 50 рублей, на «Метро Речной вокзал — Общественный торговый центр» №91 — 65 рублей, а на маршрутке №72 «Лесное — Биатлонный комплекс» ценник изменится только 1 декабря — 50 рублей.

Напомним, что из-за работ на сетях сразу в трех районах Новосибирска ограничат движение транспорта.

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Нина Раневская
Журналист

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