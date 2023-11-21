С погибшим на СВО ефрейтором Никитой Нечаевым простятся под Новосибирском

Под Новосибирском простятся с погибшим на СВО ефрейтором Никитой Нечаевым.

В зоне специальной военной операции 7 ноября 2023 года погиб житель Барабинска Никита Нечаев 2000-х года рождения. Об этом сообщили в Telegram-канале «Своих не бросаем (Барабинск)».

Он начал службу в августе 2023 года и служил в 76-й дивизии ВДВ 175 отдельного разведывательного батальона в должности разведчика-наводчика.

Прощание с Никитой Нечаевым пройдёт 22 ноября в 11:00 по адресу Ульяновская, 70.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что погиб старший прапорщик Андрей Князев из Новосибирска в зоне СВО.