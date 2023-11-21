Севший в новосибирском поле самолет могут «законсервировать» на зиму

Самолёт, который совершил экстренную посадку в поле Убинского района Новосибирской области, может остаться до весны.

В Убинском районе Новосибирской области самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A320 могут «законсервировать» на зиму. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил глава Убинского района Олег Конюк 21 ноября.

«Я спрашивал (у представителей авиакомпании, прим.ред.), они сказали, что, возможно, «консервировать» будут на зиму. Возможно, и взлетят. У них неопределённо всё», — поделился Конюк.

Напомним, инцидент произошел 12 сентября с пассажирским самолетом, который следовал по маршруту из Сочи в Омск. Вместо посадки в аэропорту назначения самолет сменил курс и подал сигнал тревоги из-за проблем с гидравликой. На борту находился 161 человек, включая 23 ребенка. Борт приземлился в поле Убинского района.

Росавиация во время расследования нашла не менее 15 ошибок. Специалисты считают, что решение командира сесть в Новосибирске, а не в Омске, не было обоснованным, так как погода и условия в омском аэропорту позволяли приземлиться там. Расследование продолжается.