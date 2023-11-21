Синоптик Вильфанд рассказал о рекордно жаркой зиме в этом и следующем году

В Ярославской области, несмотря на нынешние морозы и снег, синоптики прогнозируют рекордно жаркую зиму по всей России. Об этом сообщает ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что в декабре будут высокие температуры.

Этот прогноз обусловлен как антропогенными, так и природными факторами. Последний анализ динамики малых газов, влияющих на климат, указывает на продолжающееся повышение их концентрации. Это является заблаговременным предупреждением о потенциальных опасностях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что похолодание до -41 может быть в Новосибирске в декабре.