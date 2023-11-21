Алексей Зеленков, солист НОВАТа, стал лауреатом премии «Онегин» в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба театра оперы и балета НОВАТ, ведущий солист оперной труппы Алексей Зеленков стал лауреатом VIII Национальной оперной премии «Онегин».

Зеленкова отметили в номинации «Мастер сцены» за впечатляющее исполнение партии Григория Грязного в опере «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова.

В биографии Алексея Зеленкова это уже третья премия. В первый раз он был награжден самой авторитетной российской оперной премией в 2017 году: экспертный совет отметил такие талантливые работы нашего баритона, как Пролог и Тонио в опере «Паяцы» и Томского в спектакле «Пиковая дама. Игра» – в номинации «Дебют».

Ранее Сиб.фм сообщал, что преподавательница НГУ стала «Человеком года» в Новосибирске.