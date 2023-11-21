Стало известно, где работает сын Тулеева Дмитрий

На 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Его сын Дмитрий Тулеев родился 25 июля 1968 года в поселке Мундыбаш Кемеровской области.

В настоящее время Дмитрий проживает в Новосибирске. Он окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта и получил второе образование по специальности «экономика и управление на транспорте». Также сын Амана Тулеева получил ученую степень доктора транспорта в 1993 году.

После вуза Дмитрий Тулеев стал руководителем в различных коммерческих структурах. В 1999 году Дмитрий занял должность заместителя главы ФКУ «Сибуправтодор». В 2002 году возглавил это ведомство.

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