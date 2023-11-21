Стало известно, сколько человек и техники потеряли ВСУ в ходе СВО

С начала ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 13,7 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии в Министерстве обороны.

В течение этого месяца ВСУ также потеряли около 1800 единиц вооружения и военной техники.

Шойгу отметил, что в ходе спецоперации российские военнослужащие провели более 270 ракетных ударов по объектам противника.

Министр также признал мужество украинских военнослужащих, которые решили сложить оружие и сдаться. Он отметил, что многие солдат ВСУ осознали бессмысленность попыток прорвать российскую оборону.

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