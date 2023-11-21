Угнавший МиГ-25 летчик-перебежчик Виктор Беленко скончался в США в возрасте 76 лет

Пилот, передавший западным специалистам передовую разработку СССР, умер 24 сентября.

Летчик-перебежчик Виктор Беленко, известный тем, что в 1976 году улетел на советском МиГ-25 в Японию, а потом запросил политическое убежище в Соединенных Штатах, скончался в возрасте 76 лет в доме престарелых недалеко от города Роузбад в Южном Иллинойсе.

Лейтенанта Беленко умер 24 сентября этого года после непродолжительной болезни. Об этом сообщили в некрологе газеты The Washington Post несколько недель спустя. В момент смерти рядом с ним находились его сыновья Том и Пол.

Беленко прожил оставшуюся часть жизни в Соединенных Штатах, где он создал свою семью, развелся и оставил двоих детей и четверых внуков. По словам его сына Пола Шмидта, семья решила не проводить мемориальную службу.

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