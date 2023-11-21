В Новосибирске готовят площадку для городского катка в Центральном парке

В Новосибирске сегодня, 21 ноября, началась установка катка в Центральном парке. Вице-мэр города Анна Терешкова опубликовала фотографии процесса в своём телеграм-канале.

На месте уже установили ограждения. Также рабочие начали строительство тёплых раздевалок и пункта проката коньков.

Общая площадь будущего катка будет более 2 500 квадратных метров.

Цены: прокат коньков для детей до 13 лет и пенсионеров обойдется в 83 рубля в час, взрослым – 156 рублей в час. Важно отметить, что посещение катка с собственными коньками будет бесплатным.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске предложили реконструировать аэропорт Толмачево по концессии.