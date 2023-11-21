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общество

В Новосибирске предложили реконструировать аэропорт Толмачево по концессии

Фото: Густаво Зырянов

В Новосибирске планируют реконструировать аэропорт Толмачёво в рамках концессионного соглашения на сумму 19 миллиардов рублей. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Толмачёво Евгений Янкилевич.

Концессионное соглашение предполагает проработку альтернативных вариантов финансирования, реконструкцию аэродрома и передачу его в управление государству после определенного периода.

Стоимость реконструкции составляет 19 миллиардов рублей. Годовой пассажиропоток — 9 миллионов человек. Ожидается, что аэропорт сможет покрыть затраты на концессию.

Напомним, что реконструкция началась в декабре 2019 года. Общий объем инвестиций в проект — 18,2 миллиарда рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области отремонтировали мосты через реки Ирмень и Шарап.

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Игорь Кириченко
Журналист

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