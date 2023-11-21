В Новосибирской области отремонтировали мосты через реки Ирмень и Шарап

В Ордынском районе Новосибирской области завершили работы по ремонту мостов через реки Ирмень и Шарап.

Ремонта начали в 2022 году. Из-за него ограничили движение по мосту и снизили скорость проезда по нему.

Мосты, входящие в региональную опорную сеть, являются ключевыми элементами инфраструктуры. По ним ежедневно проезжают 6 тысяч грузовых и легковых автомобилей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский рассказал, что ремонт мостов был необходим не только для местных жителей, но и для обеспечения нормального функционирования международных грузоперевозок.

Ремонтные работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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