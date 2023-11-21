В Новосибирске мэрия продлила срок строительства концессионной школы

Изначально образовательное учреждение планировали возвести до конца 2023 года.

По данным сайта администрации Новосибирской области, мэрия продлила срок строительства концессионной школы до 30 декабря 2024 года. Она расположена на улице Спортивной.

Сметная стоимость строительства объекта составляет 1,9 млрд рублей.

Как сообщает региональное Минобразование, готовность школы составляет 20%. Школа расположится на площади 15,9 тысячи квадратных метров. Высота здания составит 3-4 этажа. В новой школе будут обучаться 44 класса.

Напомним, что в Новосибирске группа «ВИС» завершила строительство двух поликлиник.