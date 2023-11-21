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общество

В Новосибирске мэрия продлила срок строительства концессионной школы

Фото: freepik

Изначально образовательное учреждение планировали возвести до конца 2023 года.

По данным сайта администрации Новосибирской области, мэрия продлила срок строительства концессионной школы до 30 декабря 2024 года. Она расположена на улице Спортивной.

Сметная стоимость строительства объекта составляет 1,9 млрд рублей.

Как сообщает региональное Минобразование, готовность школы составляет 20%. Школа расположится на площади 15,9 тысячи квадратных метров. Высота здания составит 3-4 этажа. В новой школе будут обучаться 44 класса.

Напомним, что в Новосибирске группа «ВИС» завершила строительство двух поликлиник.

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Валерия Митрохина
Журналист

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