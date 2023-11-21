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общество

В Новосибирске обнаружили самые большие студии в новостройках

Фото: freepik

Новосибирск – лидер по студиями в новостройках среди России.

Как сообщается в исследовании Яндекс. Недвижимость, Новосибирск является лидером среди городов России с самыми большими студиями в новостройках, средняя площадь которых составляет 30,2 квадратных метра.

Также с 2018 года в городе увеличились по площади однокомнатные, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры до 43,7, 67,6 и 88,7 квадратных метра.

По данным Циан.Аналитики, в октябре цена квадратного метра на первичном рынке в Новосибирске составляла 135,2 тыс рублей, на вторичном рынке — 116,9 тыс рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области активно покупают квартиры в новостройках.

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Валерия Митрохина
Журналист

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