В Новосибирске похолодает до -30 градусов в декабре месяце

В Новосибирск наступают сильные холода.

Как сообщают синоптики сайта Meteonova, в Новосибирск придёт похолодание от -28 до -30 градусов в ночь на 21 декабря.

Однако портал «Яндекс Погода» показал, что в декабре сильных морозов не будет. Температура опустится до -18 градусов, а средняя температура продержится максимум до -15 градусов. По предварительным данным, синоптики сообщили, что снега в декабре в Новосибирске будет гораздо меньше, чем обычно.

Сайт Gismeteo также сообщил, что морозов под 30 градусов в декабре не прогнозируется. Напротив, 4 декабря придёт потепление до +6 градусов, а максимальная температура опустится до -14 градусов.

Напомним, что жителей Новосибирска предупредили о сильном гололёде.