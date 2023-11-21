В Новосибирске половина опрошенных жителей боятся стать жертвами кибермошенников

Более половины опрошенных новосибирцев сообщили, что ощущают угрозу в сети.

Компания «EdgeЦентр» сообщила, что в Новосибирске провели опрос о безопасности в сети. Из опрошенных лишь 18,7 % новосибирцев чувствуют себя в безопасности, когда заходят в сеть. Ещё 20,7 % вообще не чувствуют безопасность при использовании Интернета, а 28 % опрошенных поделились, что скорее чувствуют себя защищенными, чем под угрозой.

В компании отметили, что самым популярным способом защиты от киберугроз является использование сложных паролей, оплата онлайн-заказов отдельной платежной картой, чтобы мошенники не получили доступ к основной карте, установка определителя номера, периодическая смена паролей, а также заклеивание камеры ноутбука.

Напомним, что мэр Бердска Бурдин заявил, что с фейкового аккаунта начали писать мошенники от его имени.