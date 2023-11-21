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общество

В Новосибирске рестораны KFC сообщили, что у них проблемы с поставками курицы

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В самом ресторане подтвердили проблемы с поставками мяса с заводов.

В Новосибирске рестораны быстрого питания KFC сообщили о проблемах с поставками курицы.

Жители города отметили, что проблемы с наличием некоторых блюд из курицы продолжаются уже несколько месяцев.

Представители сети подтвердили, что есть трудности с поставками мяса с заводов. Это приводит к ограниченному выбору блюд в ресторанах и в услугах доставки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске половина опрошенных жителей боятся стать жертвами кибермошенников.

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Игорь Кириченко
Журналист

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