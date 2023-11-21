В Новосибирске синоптики составили прогноз на декабрь-2023

В Новосибирске в декабре года ожидается холодная погода.

Начало месяца будет относительно комфортным. Однако уже середина декабря принесет заметное похолодание. Жители региона почувствуют сильное понижение температуры,

В последней декаде месяца ожидается самая холодная погода, особенно к новогодним праздникам. Термометры могут показать до минус 35 градусов. Однако после этого периода погода начнет постепенно улучшаться.

Магнитные бури в декабе будут колебаться от 1 до 6 баллов. Наивысших значений она достигнет 5, 6, 20, 21, 25, 26, 27 декабря. Эти условия могут повлиять на метеозависимых людей, вызвав проблемы с концентрацией внимания, сердцем и сном.

Ранее Сиб.фм сообщал, что синоптик Вильфанд рассказал о рекордно жаркой зиме в этом и следующем году.