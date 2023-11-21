В Новосибирске снесут четыре аварийных дома в Октябрьском районе

В Октябрьском районе Новосибирска снесут аварийные дома на сумму 3,06 миллиона рублей.

По данным госзакупок, в Новосибирске ищут подрядчика, который снесёт четыре аварийных дома в Октябрьском районе — № 205 на Коммунстроевской, № 152б, 152в и 156б на Никитина. Аукцион объявило муниципальное учреждение «Городское жилищное агентство».

Сумма контракта составила 3,06 миллиона рублей.

Согласно условиям контракта, работы должны быть завершены через восемь рабочих дней после заключения муниципального контракта.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске снесут 350 частных домов для строительства ЖК.