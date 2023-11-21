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общество культура

В Новосибирской государственной консерватории завершился ремонт концертного зала

Фото: социальные сети

В консерватории имени Глинки в Новосибирске завершился ремонт.

Как сообщила пресс-служба Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, завершился длительный ремонт большого концертного зала.

По словам заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Стародубцева, руководителя консерватории, концепция работы большого концертного зала связана с его развитием как центра молодежного классического искусства.

Также в консерватории добавили, что пианист Денис Мацуев дал высокую оценку акустическим характеристикам обновленного зала. А световое оборудование, которое установлено в зале, является одним из лучших в России.

Напомним, что в Новосибирске завершается обновление стадиона «Авангард».

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Валерия Митрохина
Журналист

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