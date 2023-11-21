В Новосибирской области боец ЧВК «Вагнер» потерял медаль «За взятие Соледара»

Ищут бойца в Новосибирской области, который потерял медаль.

Как сообщает портал Сибкрай, в Сузуне Новосибирской области ищут бойца, потерявшего 17 ноября на улице воинскую награду.

Местная газета «Новая жизнь» пояснила, что награду вернут только при наличии документов, удостоверяющие личность и удостоверение к самой медали.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» пытаются найти работу после службы в Новосибирске. Чаще всего они идут работать на автомойки, завод и в охрану. При этом бойцы отмечают, что не готовы работать за маленькую зарплату, так как им непривычно столько получать.