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общество

В Новосибирской области боец ЧВК «Вагнер» потерял медаль «За взятие Соледара»

Фото: Telegram-канал «Позывной Брюс»

Ищут бойца в Новосибирской области, который потерял медаль.

Как сообщает портал Сибкрай, в Сузуне Новосибирской области ищут бойца, потерявшего 17 ноября на улице воинскую награду.

Местная газета «Новая жизнь» пояснила, что награду вернут только при наличии документов, удостоверяющие личность и удостоверение к самой медали.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» пытаются найти работу после службы в Новосибирске. Чаще всего они идут работать на автомойки, завод и в охрану. При этом бойцы отмечают, что не готовы работать за маленькую зарплату, так как им непривычно столько получать.

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Валерия Митрохина
Журналист

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