В Новосибирской области бывший житель Казахстана подписал контракт СВО и получил паспорт РФ

Бывший житель Казахстана подписал контракт СВО и получил российский паспорт.

Как сообщает Berdsk-Bn.ru, бывший гражданин Казахстана Павел, который живёт в Бердске Новосибирской области подписал контракт на участие в специальной военной операции, а также получил российский паспорт.

По словам главы Бердска Романа Бурдина, такой случай в Новосибирске регистрируется впервые.

Ранее сообщалось, что на основе указа президента РФ Владимира Путина иностранные граждане могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке после заключения контракта на военную службу.

Напомним, что в Новосибирске покажут фильмы, снятые документалистами в зоне СВО.