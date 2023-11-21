В Новосибирской области лесников и инспекторов научат управлять беспилотниками

Все лесники, инспекторы, а также их руководители пройдут обучение по управлению беспилотниками.

Руководитель Министерства природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин заявил, что ведомство собирается внедрить современные технологии в лесном хозяйстве. Об этом министр сообщил в своем Телеграм-канале.

По его словам, все сотрудники, включая лесников, инспекторов и руководителей, будут обучены управлению беспилотниками.

Министр заявил, что собирается обучать без привлечения сторонних организаций. Он считает, что новые навыки нужно прививать внутри отрасли.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирском государственном университете разработали способ контроля активации тромбоцитов.