В Новосибирском государственном университете разработали способ контроля активации тромбоцитов

Учёные Новосибирска разработали способ контроля активации тромбоцитов.

Как сообщает пресс-служба ТАСС, в Новосибирском государственном университете учёные разработали способ контроля активации клеток крови, участвующих в процессе свертывания крови, с помощью лазерных импульсов.

Разработка позволит наблюдать за «поведением» тромбоцитов в контакте с несколькими веществами-активаторами в режиме реального времени. Под действием лазерного импульса защитная группа снимается, и вещество активирует тромбоцит, что позволяет ученым наблюдать весь процесс в динамике.

«С помощью описанной мультиспектральной системы активации мы сможем контролировать время начала действия одного стимула относительно другого», — пояснил Александр Москаленский, заведующий лабораторией оптики и динамики биологических систем Физического факультета НГУ.

Напомним, что в Новосибирске учёные внедряют в производство новые технологии.