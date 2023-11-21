В Новосибирской области пройдёт всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+

В этом году состоится в 14-й раз фестиваль науки НАУКА 0+.

По данным правительства Новосибирской области, в регионе с 4 по 10 декабря пройдёт всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+, который смогут посетить все жители города. Площадкой мероприятия станет кинотеатр «Победа».

В программу фестиваля войдут лекции и мастер-классы известных учёных, научные квесты, экскурсии в институты и лаборатории СО РАН, просмотры и обсуждение научно-популярных фильмов, сообщает министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске учёные внедряют в производство новые технологии. За последние два года в регионе были перестроены меры государственной поддержки научно-исследовательской деятельности и запущены новые инструменты поддержки инновационных компаний.

