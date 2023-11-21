В Новосибирской области выбрали нового атамана Новосибирского отдела казачества

В Новосибирской области завершился отчётно-выборный Круг Новосибирского отдельского казачьего общества (НОКО), который проходил в Доме офицеров.
На мероприятии собрались представители органов исполнительной власти, атаманов и выборных казаков казачьих обществ региона.
Атаман Алексей Харитонов, участвующий в специальной военной операции (СВО), представил отчёт о деятельности НОКО за период с 2019 по 2023 год и передал свои полномочия.
Новым атаманом Новосибирского отдела Сибирского войскового казачьего общества избрали Константина Власова. Ранее он занимал должность начальника штаба Хуторского казачьего общества «Казачья заимка» в селе Дергоусово.
На мероприятии вручили ценные подарки атаманам и казакам за выдающиеся достижения в 2023 году.
Всего на территории Новосибирской области действует 24 казачьих организации, 14 из которых внесены в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.
Ранее Сиб.фм сообщал, что уроженца Новосибирска судят на Украине за отказ сражаться на стороне ВСУ.