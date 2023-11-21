В Новосибирской области выбрали нового атамана отдельского казачьего общества

Прошло заседание Новосибирского отдельного казачьего общества в Новосибирской области.

Новым атаманом Новосибирского отдела Сибирского войскового казачьего общества стал Константин Власов. Ранее он занимал должность начальника штаба Хуторского казачьего общества «Казачья заимка» в селе Дергоусово.

Сейчас в Новосибирской области действуют 24 казачьих организаций, 14 из которых являются казачьими обществами, внесенными в Государственный реестр казачьих обществ в РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске казачий круг выбрал Андрея Кербса новым атаманом.