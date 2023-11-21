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общество

В Новосибирской области запустят 206 новых автобусов

Фото: Минтранс НСО

Правительство Новосибирской области завершило закупку 206 новых автобусов при помощи казначейского кредита в размере одного миллиарда рублей.

На данный момент в регион поступило 65 транспортных средств. Они уже начали ездить в Сузунском и Кыштовском районах. Ещё 124 автобуса ожидаются до конца этого года. Их пустят с 24 ноября на маршрутах в Маслянинском районе.

Оставшиеся 17 автобусов должны привезти в январе 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске протяженность автомобильных дорог больше 27 тысяч километров.

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Игорь Кириченко
Журналист

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