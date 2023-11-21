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общество проиcшествия

В центре Москвы рабочие нашли останки людей во время работ

Фото: МВД России

Во время демонтажа подземных коммуникаций на Сетуньском проезде в центре Москвы обнаружили останки более 10 человек.

Работники на глубине 3,5 метра под землей обнаружили 10 черепов, 17 позвонков, 30 рёбер, десятки других костей и две челюсти.

Останки лежали целым пластом на уровне колодца, который демонтировали в ходе строительных работ. Кости нашли на месте бывшего ресторана «Гранатовый сад», где идут демонтируют подземные коммуникации. Ресторан появился на этой территории только в 2012 году. Ранее тут была парковка и промзона.

Обнаруженные останки отправили на экспертизу. По предварительной оценке экспертов, этим останкам 20-30 лет. В настоящее время следователи устанавливают личности и обстоятельства смерти погибших.

Ранее Сиб.фм сообщал, что маньяк-потрошитель Чуплинский из Новосибирска вернулся отбывать пожизненное в колонию.

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Игорь Кириченко
Журналист

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