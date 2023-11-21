В зоне СВО погиб 34-летний контрактник Артем Тряпков из Новосибирской области

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине 29 октября погиб 34-летний Артем Тряпков из Бердска. Об этом сообщили в городской администрации.

Тряпков был командиром машины-оператора взвода противотанковых управляемых ракет батареи противотанковых управляемых ракет. Проходил службу по контракту.

Артем Тряпков родился 5 января 1989 года в Бердске. Окончил школу №10 «Пересвет». После школы он работал в различных организациях города, в основном занимадся грузоперевозками. 4 мая 2023 года он заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО.

Церемония прощания с Артемом пройдет 22 ноября с 11:00 до 12:00 по адресу: ул. Солнечная, 11А/1 (мемориальная компания «Ветеран»).

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, сколько человек и техники потеряли ВСУ в ходе СВО.