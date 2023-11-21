Врач-остеопат рассказал о скрытых причинах заложенности носа

Специалист объяснил, что причиная может крыться в травме черепа.

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что хроническая заложенность носа может быть последствием травмы черепа.

«Сжатие костей черепа в процессе родов или удары в область лба, скул, носа могут сместить кости, формирующие носовые пазухи. Возникает отек, носовые ходы становятся уже и пропускают меньше воздуха», — объяснил специалист.

Игнорирование такой проблемы, по словам Животова, может привести к серьезным последствиям. Например, может поменяться прикус и форма лица.

Также остеопат отметил, что бороться с такой ситуацией сосудосуживающими каплями бесполезно. Лучше обратиться к специалисту, который устранит следствия травм, резюмировал он.

Напомним, остеопат рассказал о причинах боли мышц после силовых тренировок.