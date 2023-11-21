сегодня
21 ноября, 22:06
пробки
1/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 87.87 | eur 96.25
сегодня
21 ноября, 22:06
пробки
1/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 87.87 | eur 96.25
сегодня 21:40
спорт

Вратарь новосибирской «Сибири» Антон Худобин прокомментировал своё возвращение в КХЛ

Фото: krsksokol.ru

Вратарь Антон Худобин перешел из красноярского «Сокола» в состав новосибирской «Сибири». Он поделился своими впечатлениями от перехода в интервью «Чемпионату».

«Я уже в Новосибирске. Конечно, я доволен, всё хорошо. В «Соколе» знали, что предстоит обмен, но в общий командный чат я написать и попрощаться ещё не успел. С Александром Сёминым мы хорошо общаемся. Это рабочие моменты, все вопросы мы закрыли. Была договорённость, что если поступит предложение от клуба КХЛ, то меня отпустят», — сказал Худобин.

До «Сокола» Худобин играл за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс».

В сезоне-2019/2020 он дошёл с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, став лучшим вратарём НХЛ по проценту отражённых бросков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская «Сибирь» уступила «Металлургу» в Магнитогорске со счетом 4:1.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в