Вратарь новосибирской «Сибири» Антон Худобин прокомментировал своё возвращение в КХЛ

Вратарь Антон Худобин перешел из красноярского «Сокола» в состав новосибирской «Сибири». Он поделился своими впечатлениями от перехода в интервью «Чемпионату».

«Я уже в Новосибирске. Конечно, я доволен, всё хорошо. В «Соколе» знали, что предстоит обмен, но в общий командный чат я написать и попрощаться ещё не успел. С Александром Сёминым мы хорошо общаемся. Это рабочие моменты, все вопросы мы закрыли. Была договорённость, что если поступит предложение от клуба КХЛ, то меня отпустят», — сказал Худобин.

До «Сокола» Худобин играл за такие клубы, как магнитогорский «Металлург», «Атлант», «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Анахайм Дакс», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхоукс».

В сезоне-2019/2020 он дошёл с «Далласом» до финала Кубка Стэнли, став лучшим вратарём НХЛ по проценту отражённых бросков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская «Сибирь» уступила «Металлургу» в Магнитогорске со счетом 4:1.