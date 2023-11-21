Югорские медики спасли мужчину с крайне низким пульсом

Во время операции у пациента упал пульс до 20 ударов, а потом и вовсе пропал.

В Сургуте медики спасли пациента с крайне низким пульсом. Оказалось, что причиной плохого самочувствия у пациента является аритмия. Во время приступа пульс снижался до 30 ударов в минуту. Об этом сообщает ugra-news.

«Во время вмешательства состояние больного резко ухудшилось – пульс упал до 20 ударов, а потом и вовсе пропал. Пациент потерял сознание. Интервенционный аритмолог экстренно установил электрод временной стимуляции. Пульс пришел в норму, после чего врач продолжил имплантацию электрокардиостимулятора», — рассказала главный врач Окружного кардиодиспансера, Заслуженный врач РФ Ирина Урванцева.

Вскоре сургутянин пошел на поправку и его выписали.

Напомним, югорские врачи прооперировали женщину с 30-сантиметровой опухолью матки.